السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 23 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق وتعيد فتح 16 مسجداً



الرياض 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس الثامن من رمضان, 23 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بفيروس

وبينت الوزارة في تقرير صادر , أن المساجد المغلقة هي: 11 مسجداً بمنطقة الرياض، رُصدت 11 حالة إصابة بها, وستة مساجد بمنطقة القصيم، ورصد ست حالات, ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ورُصدت حالتا إصابة بها , ومسجد في كل من مناطق ( عسير و الباحة و الجوف و جازان) بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 16 مسجداً, عشرة منها بمنطقة الرياض, واثنين بمنطقة جازان, ومسجد في كل من مناطق (الباحة و الجوف و عسير و الحدود الشمالية) وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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الرياض 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس الثامن من رمضان, 23 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 72 يوماً 700 مسجد، و فتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة في تقرير صادر , أن المساجد المغلقة هي: 11 مسجداً بمنطقة الرياض، رُصدت 11 حالة إصابة بها, وستة مساجد بمنطقة القصيم، ورصد ست حالات, ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ورُصدت حالتا إصابة بها , ومسجد في كل من مناطق ( عسير و الباحة و الجوف و جازان) بمعدل إصابة لكل مسجد.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 16 مسجداً, عشرة منها بمنطقة الرياض, واثنين بمنطقة جازان, ومسجد في كل من مناطق (الباحة و الجوف و عسير و الحدود الشمالية) وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.// انتهى //00:05ت م0003

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