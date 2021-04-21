السعودية اليوم / النائب العام يلتقي بنظيره الكيني



جدة 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في قصر المؤتمرات بجدة اليوم، بمعالي النائب العام في جمهورية كينيا نور الدين حاجي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات في الشأن العدلي، بالإضافة إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين النيابة الكينية والنيابة

حضر اللقاء معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وفضيلة رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبد العزيز الدوسري.

// انتهى //

23:56ت م

0251



جدة 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسالتقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في قصر المؤتمرات بجدة اليوم، بمعالي النائب العام في جمهورية كينيا نور الدين حاجي.وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات في الشأن العدلي، بالإضافة إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين النيابة الكينية والنيابة السعودية حضر اللقاء معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وفضيلة رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبد العزيز الدوسري.// انتهى //23:56ت م0251

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