السعودية اليوم / مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران يتفقد هيئة مدينة نجران والمراكز التابعة لها



نجران 08 رمضان 1442هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني اليوم، هيئة مدينة نجران والمراكز التابعة لها، للوقوف ميدانياً على خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني، إلى جانب تنفيذ حملتي الرئاسة العامة "الخوارج شرار الخلق"، و "رب اجعل هذا البلد آمناً".

وتعتمد خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني على وجود المركبات الرسمية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة بشرية، وفق خطط معدة مسبقاً، حيث تقوم الفرق المتمركزة بأداء عملها في النصح والتوجيه في مواقعها ومحيطها، ليتم تغطية جميع المواقع الحيوية.

وتركز حملتا "الخوارج شرار الخلق" و"رب اجعل هذا البلد آمناً" على تعزيز وعي منسوبي الهيئة والمجتمع بأهمية الأمن الفكري وتعزيز اللحمة الوطنية، والتحذير من خطر فرق الخوارج، كما تهدف للتعريف بجهود ومنجزات المملكة في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والغلو، عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية و الدوريات الميدانية والتوعوية.

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23:45ت م

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