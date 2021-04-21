السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 46,032 إصابة و 355 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 إبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 46,032 إصابة مؤكدة و 355 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي الإصابات إلى 31,484,148، فيما بلغ إجمالي الوفيات 564,292.

// انتهى //

23:36ت م

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واشنطن 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 إبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 46,032 إصابة مؤكدة و 355 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي الإصابات إلى 31,484,148، فيما بلغ إجمالي الوفيات 564,292.// انتهى //23:36ت م0246

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