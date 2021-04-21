السعودية اليوم / الدكتور أبوثنين يلتقي بسفير بنغلاديش لدى المملكة



الرياض 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

التقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي, بسفير بنغلاديش المعين حديثا لدى المملكة محمد جاويد والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وبحث التحديات والإجراءات المتخذة لمواجهة آثار جائحة

وأشاد السفير البنغلاديشي بهذه المبادرة، مبينًا بأنها ستسهم في حل عدد من المشاكل المتعلقة بالعمالة البنجلاديشية في المملكة.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي امتداداً للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكة العربية

// انتهى //

23:29ت م

0245



الرياض 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسالتقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي, بسفير بنغلاديش المعين حديثا لدى المملكة محمد جاويد والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وبحث التحديات والإجراءات المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل, واستعراض مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا للعمالة الوافدة في المملكة.وأشاد السفير البنغلاديشي بهذه المبادرة، مبينًا بأنها ستسهم في حل عدد من المشاكل المتعلقة بالعمالة البنجلاديشية في المملكة.يذكر أن هذا اللقاء يأتي امتداداً للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالدول المجاورة، والسعي لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وفي جميع الأصعدة.// انتهى //23:29ت م0245

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