شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: 10 سنوات سجن و30 مليون غرامة لتلويث الأوساط البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت النيابة العامة، على حظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما، كإلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة أو التخلص من النفايات الخطرة في أوساط البيئة، أو الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.

وكشفت النيابة عن أن السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون جنيه، عقوبة لتلويث الأوساط البيئية والموارد المائية.