الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

طبيب لمرضى السكري: لا تشربوا عصير الفواكه وفي هذه الحالة اقطعوا الصيام

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّه طبيب أسرة العديد من النصائح إلى مرضى السكري منها عدم شرب عصير الفواكه حتى ولو نصح الطبيب بذلك.

وقال الطبيب في مداخلة هاتفية إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية، إنه عند شرب عصير برتقال مثلًا سيتم سحب السكر والماء منها؛ لأنه يحتوي على كمية سكريات كبيرة ولكن يمكن تناول الفاكهة بشكل طبيعي كما هي بدون عصير.

فواكه مناسبة:

تابع أن هناك فواكه تناسب مرضى السكري منها التوت والخوخ والكيوي والفراولة والجريب فروت ويجب التقليل من التمر والامتناع عن العنب والأناناس.

قطع الصوم:

كما أوضح متى يمكن لمريض السكري قطع الصوم، وأكد أن ذلك يحدث لو ارتفع السكر عن 300 أو نزل عن 60 يجب الإفطار فورًا.

شارك الخبر