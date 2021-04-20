السعودية | الشؤون الإسلامية: إغلاق 23 مسجدا في 7 مناطق بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين

المناطق_ الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم 23 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 72 يوماً 700 مسجداً تم فتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.