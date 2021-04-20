أحمد الظفيري يهدي كليته لوالده بعد معاناة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

سطّر الشاب أحمد عبدالله الظفيري، من سكان محافظة حفر الباطن أسْمى معاني بر الوالدين والوفاء لهم، من خلال تبرعه بإحدى كليتيه لوالده الذي عانى من مرض الفشل الكلوي لأكثر من عام.

أب انهكه المرض:

وتعود تفاصيل القصة، إلى والده الذي أنهكه المرض وبعد أن عايش معاناته جراء الغسيل الكلوي فلم يتحمل ألمه، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة وتأكد الأطباء من المطابقة، جرت عملیة زراعة الكلى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بنجاح تام.

وقال مشعل عبدالله الظفيري، أن والده وأخاه المتبرع يتمتعان بصحة جيدة، مقدمًا شكره الجزيل لجميع من سأل ودعا لهما في الفترة الماضية، سائلًا المولى عز وجل أن يلبس والده وأخاه وجميع مرضى المسلمين ثوب الصحة والعافية، ومشيدًا كذلك بالخدمات الصحية المميزة التي قدمها المستشفى والطاقم الطبي على جهودهم الكبيرة التي بذلوها.

ورفع الظفيري، شكره للقيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها بالمرضى وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية، سائلًا الله تعالى أن يديم على بلادنا قيادتها الرشيدة ونعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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