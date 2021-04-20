الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه تم توفير حافلات مجهزة لنقل ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المسجد الحرام وفق معايير السلامة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحسب تغريدة للوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، حيث نشرت لقطات تبين الحافلات المجهزة لنقل ذوي الإعاقة وكبار السن.

تصاريح العمرة والصلاة:

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، خطوات إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق توكلنا.

وقالت الوزارة: إنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ويتيح تطبيق توكلنا إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول.



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