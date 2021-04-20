إغلاق 23 مسجدًا في 7 مناطق بسبب كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 23 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 72 يومًا 700 مسجد تم فتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة:

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء أن المساجد المغلقة 11 بمنطقة الرياض تم رصد 11 حالة إصابة بها وستة مساجد بمنطقة القصيم تم رصد ست حالات ومسجدان بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتين إصابة بها ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة جازان بمعدل إصابة لكل مسجد.

فتح مساجد:

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 16 مسجدًا، عشرة بمنطقة الرياض واثنان بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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