الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة للتأكد من الإجراءات الاحترازية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

متابعات الخليج 365 - الشرقية

وجّه أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف، بتشكيل لجنة من الشؤون الصحية بالشرقية للتأكد من وضع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

تقرير عاجل:

وبحسب إمارة الشرقية على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، شمل التوجيه الكريم رفع تقرير بشكل عاجل عن مدى ملائمة الإجراءات الصحية المتبعة مع قرار إجراء الاختبارات حضورًا في مقر الجامعة.

شارك الخبر