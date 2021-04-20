شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يستقبل مدير فرع «الرياضة» بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد بن محمد روزي.

ونوه سموه خلال الاستقبال بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين للقطاع الرياضي، ومتابعة وزير الرياضة، مؤكداً أهمية الرياضة والرفع من مستويات أندية المنطقة.

من جهته، أشاد مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة بدعم أمير منطقة حائل ونائبه ووزير الرياضة، لأندية المنطقة وشبابها، مؤكداً حرصه على مضاعفة الجهود من أجل أن تتحقق آمال الرياضيين بالمنطقة كافة.