شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تدشّن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المالديف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بالهند اليوم (الثلاثاء)، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1442 في جمهورية المالديف.

وجرت مراسم التدشين بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف مترك الدوسري، ووزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، وعدد من منسوبي السفارة.

وأوضح السفير الدوسري أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشروعات التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها دولة المالديف، وذلك تماشياً مع تعليمات الوزارة واحتراماً للإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومات الدول المضيفة لمواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن المشروع يتمثل في توزيع سلات غذائية متكاملة، سيتم توزيعها على المحتاجين في مختلف أنحاء دولة المالديف، عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف، سيستفيد منها نحو 8 آلاف شخص، موزعة على عدد من الجزر في المالديف.