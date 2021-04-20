القبض على 4 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة، في حين قبضت على أربعة منهم. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهم، وهم 5 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والسابع، قبض على 4 منهم وجار القبض على الخامس، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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