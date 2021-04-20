تقويم برامج التعليم والتدريب بالصناعات العسكرية

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ووقع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي وعن هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد العيسى، بحضور رئيسها الدكتور حسام زمان.
وتتضمن المذكرة تقديم التدريب والتأهيل اللازم في مجال التقويم والاعتماد الأكاديمي، وإجراء عمليات التقويم والاعتماد لبرامج التعليم والتدريب في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك التعاون المشترك في بناء وتصميم برامج التعليم والتدريب ذات العلاقة، بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات ومعايير الجودة.
وتأتي المذكرة ضمن إطار حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على تعزيز مخرجات التعليم والتدريب ومساهمتها في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة وفق التنظيم الخاص بها، وترتكز في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والاعتماد المؤسسي والبرامجي في التعليم والتدريب، وبنشر ثقافة الجودة والبناء المعرفي في تلك المجالات وتأسيس شراكات أو مراكز تعزز مسيرة العمل.
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