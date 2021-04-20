ضوابط لأوقات أعمال البناء بجدة في شوال

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وأوضحت الأمانة أن التنظيمات الجديدة حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية ما بين الـ6 صباحا والـ6 مساء، والسبت من الـ1 ظهرا حتى الـ6 مساء، في حين لا تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبل لتكون من الـ 9 صباحا إلى الـ5 مساء، لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.
وأشارت إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
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