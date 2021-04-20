الغذاء والدواء: اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مأمونية لقاحات فيروس كورونا المستجد المعتمدة في المملكة، مبينة أنها عالية السلامة، وأن حدوث أعراض جلطات بالتزامن مع استخدام «أسترازينيكا» نادر جدا.

وأشارت إلى أنه إلحاقا لبيانها الصادر بتاريخ 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م حول بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، وإشارة إلى متابعة ملف سلامة لقاحات (كوفيد 19) ومن ضمنها لقاح «أكسفورد/ أسترازينيكا» توضح «الهيئة» أنها تلقت حتى تاريخ نشر هذا البيان 34 بلاغا حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام اللقاح «أكسفورد/ أسترازينيكا» وقد تمت دراسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة، وبناء عليه ترجح الهيئة وجود 7 حالات تجلط محتملة مرتبطة باللقاح، وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها، إلا أنه حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح «أسترازينيكا « في أي من هذه الحالات، وبناء على عدد البلاغات المحلية الـمستلمة، فإن معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح «أكسفورد/ أسترازينيكا» في المملكة نادر جدا.

وأكدت الهيئة أنه لا تزال المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة.

أعراض تستدعي مراجعة الطبيب في حال استمرارها لأكثر من 3 أيام بعد تلقي اللقاح:

