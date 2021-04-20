الصحة: اللقاحات آمنة وفعالة للوقاية من كورونا

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وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة، للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1070 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 940 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
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