شكرا لقرائتكم خبر عناية يومية بتعقيم الروضة الشريفة بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير إدارة التطهير برئاسة المسجد النبوي أحمد الجهني أن رئاسة المسجد النبوي ومنذ السماح بعودة العمرة والزيارة وضعت خطة سعت من خلالها إلى تمكين المصلين والزائرين من أداء الصلاة في الروضة الشريفة، والتشرف بالسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما بيسر وأمان، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
وأضاف أن الرئاسة وفرت نحو 120 عاملا يعملون على مدار الـ24 ساعة من خلال خمس ورديات يعملون على تعقيم كافة الأسطح والسجاد والأبواب بالروضة الشريفة بمواد تنظيف آمنة وصديقة للبيئة بعد كل زيارة فوج وأخرى، أي بمقدار كل ربع ساعة يتم تعقيم الروضة الشريفة.
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