تدشين أول محطة توقف في مشروع حافلات مكة

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من جهة أخرى خصص مشروع النقل العام بالحافلات أنواعا للبطاقات الذكية التي تخول الركاب الصعود إلى الحافلات، منها الدائمة المخصصة ( تذكرة مفردة ) والدائمة غير المخصصة ( تذكرة يوم كامل) ومحدودة الاستخدام (تذكرة يوم كامل) ومكائن التذاكر الورقية (تذكرة أسبوعية) وعبر تطبيقات الأجهزة الذكية (تذكرة شهرية - تذكرة سنوية).
فيما يتكون المشروع من 12 مسارا، منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كلم، و347 محطة، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كلم، و103 محطات، فيما بلغ إجمالي الحافلات 400 حافلة، منها 240 حافلة عادية بقدرة استيعابية 85 شخصا، و160 حافلة مفصلية بقدرة استيعابية 125 شخصا، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية، و7 جسور و11 تقاطعا ذكيا، و455 محطة توقف.
مميزات حافلات مكة:
- توفر خدمة الإنترنت (الواي فاي) في كل حافلة
- نظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة
- نظام تفادي الاصطدام CAS ضمن أنظمة الحماية من خلال كاميرات المراقبة داخل وخارج الحافلة
- شاشات الكترونية توضح الوجهة المراد الوصول إليها
- تقاطر الحافلات بترددات ما بين 7 – 15 دقيقة
- معدل انتظار الراكب للحافلة في الذروة سيكون ما بين 5 إلى 7 دقائق
- جدولة الحافلات بفعالية لتلائم احتياج الأيام العادية وأوقات الذروة والمواسم
- 22 ساعة تشغيل يوميا
- استخدام أفضل معايير حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية
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