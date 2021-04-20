شكرا لقرائتكم خبر تدشين أول محطة توقف في مشروع حافلات مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تتسارع خطى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة من أجل تنفيذ البنية التحتية لمشروع النقل العام بالحافلات ضمن المسارات المحددة لها بالعاصمة المقدسة في أكتوبر المقبل، سيجري اليوم تدشين أول محطة توقف كنموذج حضاري للمشروع في حي النسيم بجوار مسجد الرجحي، وذلك ضمن 455 محطة توقف تغطي كافة أحياء العاصمة المقدسة.

من جهة أخرى خصص مشروع النقل العام بالحافلات أنواعا للبطاقات الذكية التي تخول الركاب الصعود إلى الحافلات، منها الدائمة المخصصة ( تذكرة مفردة ) والدائمة غير المخصصة ( تذكرة يوم كامل) ومحدودة الاستخدام (تذكرة يوم كامل) ومكائن التذاكر الورقية (تذكرة أسبوعية) وعبر تطبيقات الأجهزة الذكية (تذكرة شهرية - تذكرة سنوية).

فيما يتكون المشروع من 12 مسارا، منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كلم، و347 محطة، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كلم، و103 محطات، فيما بلغ إجمالي الحافلات 400 حافلة، منها 240 حافلة عادية بقدرة استيعابية 85 شخصا، و160 حافلة مفصلية بقدرة استيعابية 125 شخصا، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية، و7 جسور و11 تقاطعا ذكيا، و455 محطة توقف.

مميزات حافلات مكة:

