شكرا لقرائتكم خبر رفع طاقة الاستيعاب لمسارات صحن المطاف وتخصيص 4 مسارات لكبار السن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من 14 مسارا إلى 25 مسارا، وإعادة ترتيب المسارات، حيث خصصت منها أربعة مسارات لكبار السن وعربات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن ذلك يأتي في سبيل تسخير جميع الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن الرئاسة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.

ولفت المهندس الحجيلي إلى أنه تم توزيع العاملين والمشاركين في التفويج على صحن المطاف، مطاف الدور الأول، مصلى سنة الطواف، المسعى الأرضي والأول، توسعة الملك فهد، والمداخل المخصصة للمعتمرين والمصلين للمسجد الحرام.

من جهة ثانية تتابع الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود ممثلة بإدارة السلامة بالمسجد الحرام أجهزة السلامة في جميع مواقع الرئاسة، والتأكد من جاهزيتها وسلامتها، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين ضمن مبادرة سلامتك غايتنا.

وأوضح مدير إدارة السلامة المهندس بسام العبيدي، أن الإدارة تكرس جهدها للحرص على إزالة كل ما من شأنه أن يعيق أو يضايق حركة زوار بيت الله الحرام، وذلك حرصا على سلامتهم أثناء تأديتهم للعبادات، وذلك بتكثيف الجولات الميدانية، للتأكد من فاعلية أجهزة السلامة وجاهزيتها، والتأكد من نطاقات العمل، وأنها معزولة تماما عن أماكن المشاة والمصلين، وأيضا الكشف المتواصل والتأكد من سريان التصاريح والعمل وفق ضوابط أنظمة واشتراطات السلامة العالمية.

وأبان أن منسوبي إدارة السلامة يقومون بتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وأيضا التنويه المستمر على قاصدي بيت الله احرام بتطبيق التباعد الجسدي، والحرص علي لبس الكمامة وإعداد تقارير هندسية يوميا عن الملاحظات التي تعيق قاصدي بيت لله الحرام.

توزيع العاملين والمشاركين في التفويج على:

