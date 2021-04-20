خادم الحرمين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لعام 1442 هـ للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة بصرف المعونة الرمضانية لعام 1442 هـ لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال إن هذه اللفتة الكريمة ليست بمستغربة على خادم الحرمين الشريفين الذي يولي الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي عنايته واهتمامه بشؤونهم، حيث تسهم هذه المعونة في تيسير أمورهم خلال هذا الشهر الكريم وقضاء احتياجاتهم الضرورية وتحسين معيشتهم.

من جهة ثانية بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان «تلقينا نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءا أو مكروها».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه».