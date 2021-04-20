شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل: إيران رفضت دعوات ولي العهد للحوار ووقف التدخل في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، إن إيران رفضت دعوات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، للحوار ووقف التدخل في اليمن.

وأضاف، خلال حديثه في قناة العربية، أن العلاقات بين المملكة وإيران شهدت تحسنت في عهد محمد خاتمي.

ولفت إلى أن إيران استمرت بعد ذلك في التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأبرز مثال على ذلك التدخلات الإيرانية في اليمن.