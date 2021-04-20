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بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل: إيران رفضت دعوات ولي العهد للحوار ووقف التدخل في اليمن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، إن إيران رفضت دعوات ولي العهد، الأمير ، للحوار ووقف التدخل في اليمن.

وأضاف، خلال حديثه في قناة العربية، أن العلاقات بين المملكة وإيران شهدت تحسنت في عهد محمد خاتمي.

ولفت إلى أن إيران استمرت بعد ذلك في التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأبرز مثال على ذلك التدخلات الإيرانية في اليمن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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