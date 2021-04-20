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بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض رحالة الجنوب ونجاحهم في الشفاء من الضغط والسمنة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري قصة نجاح رحالة الجنوب الذي يتكون من عدد من الرجال الذين تخطت أعمارهم الـ 70 عاما.

وقال أحد أعضاء رحالة الجنوب، المهندس سعد العامري، خلال حديثه في برنامج "سين" المذاع على قناة mbc1، إن هدفهم من المشي على الأقدام هو نشر ثقافة المشي في المجتمع.

وأضاف أن كثير من زملائه تعافوا من أمراض الضغط والسكري والسمنة بعدما اتجهوا لممارسة رياضة المشي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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