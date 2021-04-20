شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض رحالة الجنوب ونجاحهم في الشفاء من الضغط والسمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري قصة نجاح رحالة الجنوب الذي يتكون من عدد من الرجال الذين تخطت أعمارهم الـ 70 عاما.

وقال أحد أعضاء رحالة الجنوب، المهندس سعد العامري، خلال حديثه في برنامج "سين" المذاع على قناة mbc1، إن هدفهم من المشي على الأقدام هو نشر ثقافة رياضة المشي في المجتمع.

وأضاف أن كثير من زملائه تعافوا من أمراض الضغط والسكري والسمنة بعدما اتجهوا لممارسة رياضة المشي.