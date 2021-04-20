شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق فعاليات مسابقة إمام الدعوة الرمضانية القرآنية تحت إشراف الشيخ السديس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انطلقت - بفضل الله تعالى - فعاليات مسابقة إمام الدعوة الرمضانية القرآنية الرابعة عشر لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده بالتعاون مع قناة اقرأ الفضائية، تحت إشراف معالي الشيخ أ د عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام والمشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية

وتهدف المسابقة لربط الشباب بكتاب الله تعالى والتمسك بالوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري وقد خصص للفائز الأول سيارة ولبقية الفائزين جوائز نقدية وتم ترشيح عشرة فائزين في التصفيات النهائية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وإقامة التصفيات بينهم في الاستديوهات المطلة على المسجد الحرام والكعبة الشريفة لذلك تم تسمية التصفيات باسم بلابل الحرم.

وتتميز المسابقة بأنها تبث عبر المحطات الفضائية لجميع دول العالم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ويتابعها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من عشرين مليون وذلك بالتعاون مع قناة اقرأ الفضائية