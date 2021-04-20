شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور نزار باهبري يعلق على تقليده في "استوديو21" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، على تقليد الفنان خالد الفراج له في حلقة اليوم من مسلسل "استوديو 21"

وقال باهبري في تغريدة على حسابه في "تويتر": "حتى في استديو21 أقدم توعيه للقاح كورونا، توعيه بكل الطرق في كل مكان".

وكان الفراج ظهر خلال الحلقة داخل مكتب يحاكي المكان الذي يسجل منه الدكتور باهبري مقاطعه ونصائحه للمواطنين والمقيمين حول لقاح كورونا، ناصحاً إياهم بتلقي اللقاح وعدم الالتفات للشائعات التي تدور حوله.