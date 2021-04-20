يستخدم مرة واحدة.. البنك المركزي السعودي يوضح المقصود برمز التحقق

أوضح البنك المركزي السعودي (ساما)، اليوم الثلاثاء، المقصود برمز التحقق.

وقال المركزي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن رمز التحقق هو رقم سري يستخدم مرة واحدة فقط، ويصل إلى المستخدم عبر رسالة نصية إلى رقم جواله المسجل لدى الجهة المالية، عند طلبه تنفيذ خدمة أو الدخول إلى حسابه أو الحصول على منتج مالي.

وكان المركزي السعودي أعلن عن الترخيص لشركة مرسوم لتحصيل الديون؛ لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وذلك في ضوء قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له.

ودعا البنك الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل إلى الاطلاع على قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل والإرشادات والنماذج الخاصة بطلب الترخيص، وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني على الرابط:.

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