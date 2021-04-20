لتنفيذ مشاريع سكنية عبر برنامج البناء الذاتي.. «المقاولين» توضح آلية التنفيذ

كشفت الهيئة السعودية للمقاولين، طريقة وآلية قيام المقاول بالتسجيل لتنفيذ مشاريع سكنية عبر برنامج البناء الذاتي من خلال الدخول على حسابه في منصة مقاول.

وشاركت هيئة المقاولين، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، عدة صور معلوماتية «إنفوجراف» أوضحت من خلالها آلية التسجيل.

وكتبت الهيئة، في تغريدة، سعيًا لإيجاد المقاول المناسب والمؤهل لمستفيدي برنامج البناء الذاتي، تطلق الهيئة بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان خدمة المقاول المعتمد للبناء الذاتي لتسجيل وتأهيل المقاولين لتنفيذ مشاريع سكنية لمستفيدي برنامج البناء الذاتي».

وأوضحت هيئة المقاولين، طريقة تأهيل المقاول المسجل في الهيئة السعودية للمقاولين لبرنامج البناء الذاتي وذلك من خلال إتباع تنفيذ الخطوات التالية:

- الدخول على الحساب الشخصي في منصة مقاول التابعة للهيئة السعودية للمقاولين وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- النقر على قائمة «التراخيص»

- اختيار خدمة «البناء الذاتي».

- تعبئة البيانات الخاصة وإرفاق المستندات اللازمة.

- إرسال الطلب.

وأشارت الهيئة السعودية للمقاولين، إلى أنه بعد ذلك تتم مراجعة الطلب من قبل الهيئة وفي حال قبول الطلب ستتم إتاحة المقاول في البحث العام.

وحددت الهيئة، آلية استقبال والتحقق من طلبات عضوية الهيئة السعودية للمقاولين، موضحة متطلبات عملية التسجيل في عضويتها وتتمثل في الخطوات التالية:

- استقبال الطب في نظام مقاول.

- مراجعة الطلب والرد بقبول أو رفض الطلب من طرف فريق التدقيق خلال 3 أيام عمل.

- في حال لم يتم الرد خلال 3 أيام عمل يتم التواصل مع الدعم الفني عن طريق البريد الإلكتروني التالي (من هنا) خلال يوم عمل واحد.

[email protected]

- في حال لم يتم التمكن من الوصول للدعم الفني يتم التواصل مع مركز الاتصال من خلال الرقم التالي 920000968 خلال يوم عمل واحد.

- في حال رفض الطلب يمكن لمقدم الطلب الدخول لحسابه لمعرفة سبب الرفض لتحديث ملفاته ليتم مراجعة طلبه خلال يوم عمل واحد.

- بعد قبول الطلب يتم اختيار عملية الدفع المناسبة للعميل ليتم تفعيل العضوية.

- في حال الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو مدى.

- في حال تم اختيار خيار التحويل البنكي خلال 3 أيام عمل.

وأشارت الهيئة السعودية للمقاولين، إلى أنه يتم تأهيل المقاول من قبل الهيئة قبل تقدمه على تنفيذ المشاريع السكنية التابعة لبرنامج البناء الذاتي.

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