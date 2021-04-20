أحوال جوية غير مستقرة في الـ48 ساعة المقبلة.. وكراني يوضح المناطق المتأثرة

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن تشهد الـ48 الساعة المقبلة، عدم استقرار في حالة الطقس، على المنطقتين الشمالية والشرقية، مشيرًا إلى أن نشاط البناء السحابي يزيد على الجنوبية الغربية.

وقال كراني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «مؤشر عدم استقرار، على الشمال وخاصة الشمال الغربي يشتد خلال الـ48/س ويمتد تدريجيًا على الوسط والشرق ..كما يزيد نشاط البناء السحابي على الجنوبية الغربية والذي يمتد شمالًا على المرتفعات والمنطقة الغربية.. وبعون الله- تعالى- مزيد من الغيث .. والله أعلم».

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