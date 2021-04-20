تنظيم أوقات البناء بجدة اعتبارا من شوال

أعلنت أمانة محافظة جدة التنظيم الجديد لأوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة اعتباراً من شهر شوال المقبل، وذلك وفق الضوابط المعتمدة، بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة والحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية.

وأوضحت الأمانة أن التنظيمات الجديدة حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ6 صباحا حتى الـ6 مساء، ويوم السبت من الساعة الـ1 مساء حتى الـ6 مساء، في حين أنها لا تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ90 ديسيبل لتكون من الساعة الـ9 صباحا حتى الـ5 مساءً، وذلك لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وأشارت الأمانة إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني، وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بـ3 أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.