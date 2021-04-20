الجزائر تسجل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 187 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 120.092 والوفيات 3165.

// انتهى //

22:26ت م

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الجزائر 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما تماثل 122 مريضا للشفاء.وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 120.092 والوفيات 3165.// انتهى //22:26ت م0228

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