السعودية اليوم / تونس تسجل 2169 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 2169 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 289230 والوفيات 9918 .

22:25ت م

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تونس 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 2169 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و 93 وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 289230 والوفيات 9918 .22:25ت م0227

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