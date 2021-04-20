السعودية اليوم / الأمم المتحدة تطلق نداء بقيمة 29 مليون دولار لمساعدة المتضررين من "بركان لا سوفريير" ‏للأشهر 6 المقبلة



الأمم المتحدة 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20 إبريل 2021 م واس

أطلقت الأمم المتحدة نداء بقيمة 29.2 مليون دولار لمساعدة سكان سانت فنسنت وجزر ‏غرينادين والدول الأخرى المتضررة بسبب استمرار ثوران "بركان لا سوفريير" المتوقع ‏مواصلة ثوارنه لأسابيع مقبلة.‏

وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة في بربادوس وشرق البحر الكاريبي ديدييه تريبوك، اليوم في ‏مؤتمر صحفي افتراضي، إلى أن تأثير الرماد الذي وصل في بعض المناطق بين 10 إلى 15 ‏إنشا مروّع، موضحاً أن التمويل سيقدم مساعدات إنسانية منقذة للحياة على الفور، بما فيها ‏المساعدات النقدية والمياه النظيفة ودعم التعافي المستدام، بما في ذلك إصلاح المنازل ودعم سبل ‏العيش.‏

وأبان أن الاحتياجات الإنسانية مهمة لمساعدة 15 ألف شخص نزحوا، "حوالي 15% من السكان"، ‏مشدداً على أن هذا النداء يهدف لحشد التضامن من المجتمع الدولي، لاستجابة ستغطي بعض ‏الاحتياجات وبعض الفجوات للأشهر الستة المقبلة، وستحمي هذه الأموال الأكثر ضعفا الذين ‏نزحوا والأشخاص الذين تأثروا بسبب هذه الأزمة.‏

‏// انتهى //‏

22:24ت م

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