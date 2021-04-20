شكرا لقرائتكم خبر عن للتوعية بالمعالم التاريخية.. «الدرعية» تطلق مبادرة «أبنشدك عن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ألغازًا أسبوعية بعنوان "أبنشدك عن"، خلال شهر رمضان المبارك' للتوعية بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق في "جوهرة المملكة"، الذي يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة قرون، بصفتها عاصمة الدولة السعودية الأولى، ومنطلق الوحدة، ومهد الملوك والأبطال.

ويبث حساب الهيئة، بالشراكة مع "تطبيق جاهز" كل يوم اثنين خلال الشهر الكريم حلقات مصورة للراوي مشوّح المشوّح، تتضمن أسئلة وألغازًا عن المواقع التراثية في الدرعية التاريخية، والمعالم الشهيرة فيها، وقيمتها العالمية، إضافة إلى أسئلة عن الشخصيات المؤثرة في تاريخ الدرعية، وذلك بهدف توعية الشباب والأجيال الجديدة بقيمة الدرعية في بناء الثقافة السعودية الحالية وتوحيد المملكة.

وينال الفائزون جوائز يقدمها شريك المبادرة "تطبيق جاهز"، حيث سيقدم 3 جوائز متنوعة في الحلقة الواحدة، تشجيعاً من هيئة تطوير بوابة الدرعية للمتفاعلين مع "أبنشدك عن"، التي تُعد من التراث السعودي والنجدي في سرد ورواية الألغاز والفوازير في المجتمع وبين الأهل وفي الأحياء والحارات.