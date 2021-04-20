أزمة السوبر الأوروبي.. جونسون يتعهد بمنع خطة "الستة الكبار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، بعدم إقامة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدا أنه لا يوجد أي إجراء مستبعد لإيقاف البطولة.

واستضاف جونسون، الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي هيئات كرة القدم في إنجلترا بعد إعلان 12 من أغنى الأندية في أوروبا، لمناقشة خطط مثيرة للجدل لإقامة دوري سوبر أوروبي.

وضم الاجتماع أعضاء من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) والدوري الممتاز، بالإضافة إلى ممثلين عن جماهير المشجعين، وفقا لصحيفة "إندبنت" البريطانية.



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عقب الاجتماع، إنه لا يوجد أي إجراء مستبعد لإيقاف دوري السوبر الأوروبي مؤكدا أن حكومته تناقش كل الخيارات الممكنة ومنها سن قوانين جديدة.



وأكد أن الحكومة البريطانية "لن تقف لمشاهدة إنشاء متجر مغلق"، وفقا لما أعلنه مكتبه في بيان.

وقال البيان، بحسب موقع "روسيا اليوم"، إنه:"كرر جونسون دعمه الكامل لسلطات كرة القدم وأكد لهم أن الحكومة تدعمهم لاتخاذ أي إجراء ضروري لإيقاف مثل هذه الخطط".



وأضاف: "لقد كان واضحا أنه لا يوجد أي إجراء مستبعد وأن الحكومة تناقش كل الخيارات، ويتضمن ذلك الخيارات التشريعية، لضمان إيقاف هذه الخطط".



وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" أمس الأول، إطلاق مسابقة جديدة تسمى "دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم.



وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).



ويواجه ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام، أو ما يسمى بـ "الستة الكبار" Big Six في الدوري الإنجليزي الممتاز، رد فعل عنيف من رابطة الدوري واتحاد كرة القدم والحكومة والنقاد واللاعبين، بعد كشفهم عن خطط الانضمام لدوري السوبر الأوروبي الجديد، كأعضاء مؤسسين.



وكان دوق كامبريدج، الأمير ويليام، وهو رئيس اتحاد كرة القدم، من بين أولئك الذين أعربوا عن استيائهم من "الضرر" الذي ستلحقه خطة "السوبر الأوروبي" باللعبة الشعبية في البلاد.

وفي تصريحات سابقة قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه "مرعوب" من التداعيات التي ستطال الأندية في جميع أنحاء البلاد، والتي لديها "مكان فريد" في قلب مجتمعاتها.

ووعد جونسون الجماهير بأنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي.

وكانت هناك احتجاجات خارج الملاعب في إنجلترا، أمس الإثنين، ضد المخطط الذي قدمه ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام إلى جانب ستة أندية أخرى إسبانية وإيطالية رائدة.



وتجمع مشجعو كل من ليفربول ولييدز خارج ملعب Elland Road قبل المواجهة بينهما، فيما حلقت طائرة وعليها لافتة كتب عليها "قل لا لدوري السوبر الأوروبي".

وأدان الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي مقترح "دوري السوبر" بشدة، بينما حذر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، اللاعبين الذين سيشاركون في ذلك الدوري، من إمكانية منعهم من تمثيل بلادهم في كأس العالم واليورو.