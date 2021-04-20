السعودية اليوم / وزارة الصحة اليمنية تدشن الجولة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس كورونا



عـدن 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

دشنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الجولة الأولى من حملة التحصين الصحي ضد فيروس

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنهُ تلقى خلال التدشين كل من وزيري الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، وممثل منظمة اليونيسف لدى اليمن الدكتور فيليب دوميل ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، التطعيم ضد الفيروس معلنين بذلك التدشين الرسمي للحملة في العاصمة المؤقتة عدن و13 محافظة يمنية.

وأوضح وزير الصحة اليمني أن عملية التطعيم تمثل الخطوة الأولى وستليها خطوات قادمة للوصول بخطط الوزارة إلى ١٢ مليون جرعة خلال العام الجاري، داعياً الأطباء وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة إلى المبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح الذي يمثل خطوة مهمة في أحداث مناعة ضد الفيروس.

من جهته، قال ممثل منظمة اليونيسف لدى اليمن: "إن تدشين الحملة ضد فيروس كورونا يعد يوما مهما في تاريخ اليمن"، مشيراً إلى أن قيام وزير الصحة وبعض الوزراء بأخذ التطعيم يؤكد مأمونية اللقاح, داعياً الجميع إلى أخذ اللقاح.

يشار إلى أن الحملة التي تستمر 12 يوماً تهدف الوصول إلى ٣١٧ ألف و٣٦٣ شخصاً في ١٣٣ مديرية موزعة على ١٣ محافظة يمنية وستنفذ من خلال ١٧٠٤ كادرات صحية يتوزعون على ٤٢٦ فرقة ثابتة ومتحركة.

// انتهى //

21:51ت م

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عـدن 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسدشنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الجولة الأولى من حملة التحصين الصحي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنهُ تلقى خلال التدشين كل من وزيري الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، وممثل منظمة اليونيسف لدى اليمن الدكتور فيليب دوميل ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، التطعيم ضد الفيروس معلنين بذلك التدشين الرسمي للحملة في العاصمة المؤقتة عدن و13 محافظة يمنية.وأوضح وزير الصحة اليمني أن عملية التطعيم تمثل الخطوة الأولى وستليها خطوات قادمة للوصول بخطط الوزارة إلى ١٢ مليون جرعة خلال العام الجاري، داعياً الأطباء وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة إلى المبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح الذي يمثل خطوة مهمة في أحداث مناعة ضد الفيروس.من جهته، قال ممثل منظمة اليونيسف لدى اليمن: "إن تدشين الحملة ضد فيروس كورونا يعد يوما مهما في تاريخ اليمن"، مشيراً إلى أن قيام وزير الصحة وبعض الوزراء بأخذ التطعيم يؤكد مأمونية اللقاح, داعياً الجميع إلى أخذ اللقاح.يشار إلى أن الحملة التي تستمر 12 يوماً تهدف الوصول إلى ٣١٧ ألف و٣٦٣ شخصاً في ١٣٣ مديرية موزعة على ١٣ محافظة يمنية وستنفذ من خلال ١٧٠٤ كادرات صحية يتوزعون على ٤٢٦ فرقة ثابتة ومتحركة.// انتهى //21:51ت م0223

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