السعودية اليوم / أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر منصة "معين الرقمية"



الرياض 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

مكّنت خدمة تبادل المذكرات عبر "منصة معين" الرقمية التي أطلقت بتاريخ 3 / 8 / 1441 هـ, من خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد، وذلك نحو تحقيق الخدمة الأمثل في استخدام الخدمات الرقمية.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعوى تبادل المذكرات بشكل إلكتروني متكامل في جميع مراحل نظر دعواهم، والاطلاع على ما يقدمه الأطراف في الدعوى من خلال الدخول إلى منصة معين الرقمية، بالإضافة إلى خاصية إشعار أطراف الدعوى برسائل نصية، وذلك بشكل آلي ومباشر عند إيداع أي مذكرة؛ لتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد على أطراف الدعوى وممثليهم.

يذكر أن هذه الخدمة تأتي وفق ما رسمته إستراتيجية ديوان المظالم لتقليص أمد التقاضي، والتحول الرقمي في جميع الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة والجودة العالية.

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21:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.