السعودية اليوم / لبنان تسجل 1608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان 1608 إصابات جديدة بفيروس

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 429616، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6995 حالة بعد تسجيل 36 حالة وفاة.

// انتهى //

20:56ت م

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بيروت 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسسجّلت لبنان 1608 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 513006 إصابات.وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 429616، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6995 حالة بعد تسجيل 36 حالة وفاة.// انتهى //20:56ت م0205

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