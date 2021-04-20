السعودية اليوم / ليبيا ومصر توقعان عدد من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات



طرابلس 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

وقعت ليبيا ومصر اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس، عدد من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات.

وشملت هذه المذكرات التي وقعت في ختام جلسة مباحثات بين البلدين برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبدالحميد الدبيبة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء في كلا البلدين مجالات الصحة ، العمل والتأهيل والقوة العاملة والهجرة ، والكهرباء ، الاتصالات ، الاستثمار.

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20:41ت م

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