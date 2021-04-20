السعودية اليوم / المغرب تسجل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 720 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 8959 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 492725 حالة.

// انتهى //

19:38ت م

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الرباط 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 506669 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 8959 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 492725 حالة.// انتهى //19:38ت م0195

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