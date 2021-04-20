السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 165 مصابا بـ "كورونا" في غرف العناية المركزة، بينهم 46 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 484 مصابا.

// انتهى //

19:17ت م

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رام الله 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " و2306 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 165 مصابا بـ "كورونا" في غرف العناية المركزة، بينهم 46 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 484 مصابا.// انتهى //19:17ت م0190

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