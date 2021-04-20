السعودية اليوم / باكستان تسجل 137 حالة وفاة و5445 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 137 حالة وفاة جديدة، و5445 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 766882 إصابة، منها 83298 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16453 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 667131 حالة.

// انتهى //

19:12ت م

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إسلام آباد 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 137 حالة وفاة جديدة، و5445 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 766882 إصابة، منها 83298 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16453 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 667131 حالة.// انتهى //19:12ت م0186

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