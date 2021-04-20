شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «تعقيم كل 15 دقيقة».. تكثيف جهود العناية بالروضة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى من أعمالها المستمرة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه ضمن جهود تعزيز الإجراءات الاحترازية ومهام تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع كفاءة العمل وجودته أعمال لسائر المسجد النبوي وللروضة الشريفة وممر باب السلام بصفة خاصة.

وأوضح مدير إدارة التطهير برئاسة المسجد النبوي أحمد بن علي الجهني أن رئاسة المسجد النبوي ومنذ السماح بعودة العمرة والزيارة وضعة خطة سعت من خلالها الي تمكين المصلين والزائرين من أداء الصلاة في الروضة الشريفة, والتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما بيسر وأمان, بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "covid-19" المستجدّ.

وأضاف أن الرئاسة وفرت أكثر من ١٢٠ عاملا يعملون علي مدار الـ ٢٤ ساعة من خلال خمسة ورديات يعملون علي تعقيم كافة الأسطح والسجّاد والأبواب بالروضة الشريفة بمواد تنظيف آمنة وصديقة للبيئة بعد كل زيارة فوج وأخرى أي بمقدار كل ربع ساعة يتم تعقيم الروضة الشريفة.