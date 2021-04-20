شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شرورة يطلع على سير العمل بـ«منفذ الوديعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تفقد محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم، سير العمل في منفذ الوديعة مع جمهورية اليمن الشقيقة، مطلعاً على الخدمات التي تقدم للعابرين.

وشملت الزيارة جمرك منفذ الوديعة, وكبائن وساحات التفتيش, وصالات جوازات المنفذ, والمحجر الصحي، التقى خلالها رئيس مركز منفذ الوديعة طنف منصور الدوسري ومدير عام جمرك المنفذ فهد بن سعود العنزي ومساعد قائد قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة العقيد محمد بن الربدي العنزي ومدير جوازات المنفذ العقيد محمد بن ظافر القحطاني وقائد قوة أمن المنفذ العقيد نايف بن يحيى الزهراني، واستمع منهم إلى شرح عن الخدمات الأمنية والجمركية التي تُقدَّم للعابرين.