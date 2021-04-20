تكثيف أعمال التعقيم والرش في المسجد النبوى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - واس

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى من أعمالها المستمرة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه ضمن جهود تعزيز الإجراءات الاحترازية ومهام تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع كفاءة العمل وجودته أعمال لسائر المسجد النبوي و للروضة الشريفة وممر باب السلام بصفة خاصة.

استمرار تطهير المسجد النبوي:

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية أوضح مدير إدارة التطهير برئاسة المسجد النبوي أحمد بن علي الجهني أن رئاسة المسجد النبوي ومنذ السماح بعودة العمرة والزيارة وضعة خطة سعت من خلالها الي تمكين المصلين والزائرين من أداء الصلاة في الروضة الشريفة, والتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما بيسر وأمان, بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا “covid-19” المستجدّ .

تعقيم الأسطح والسجّاد والأبواب بالروضة الشريفة:

واضاف ان الرئاسة وفرت أكثر من ١٢٠ عامل يعملون علي مدار ال ٢٤ ساعة من خلال خمسة ورديات يعملون علي تعقيم كافة الأسطح والسجّاد والأبواب بالروضة الشريفة بمواد تنظيف أمنة وصديقة للبيئة بعد كل زيارة فوج واخرى اي بمقدار كل ربع ساعة يتم تعقيم الروضة الشريفة .

وفي نهاية تصريحه أكد الجهني أن رئاسة المسجد النبوي ‫تحرص على تحقيق أقصى تميز لمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين من خلال العمل على اجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – .‬



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