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أمانة جدة تغلق 15,438 منشأة تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

أمانة جدة تغلق 15,438 منشأة تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية

خلال 294,227 جولة رقابية

متابعات الخليج 365 - الرياض


أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والإجراءات الاحترازية، منذ الـ3 من فبراير حتى يوم أمس، عن إغلاق 9938 منشأة مخالفة خلال 294,227 جولة رقابية.

جولات ميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية:

وأوضحت الأمانة أنها نفذت الفترة الماضية جولات ميدانية مكثفة ومشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 15,438 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

مجابهة فيروس :

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.
الإجراءات الاحترازية

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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