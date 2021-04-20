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شكرا لقرائتكم أمانة جدة تغلق 15,438 منشأة تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة جدة تغلق 15,438 منشأة تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية
خلال 294,227 جولة رقابية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والإجراءات الاحترازية، منذ الـ3 من فبراير حتى يوم أمس، عن إغلاق 9938 منشأة مخالفة خلال 294,227 جولة رقابية.
جولات ميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية:
وأوضحت الأمانة أنها نفذت الفترة الماضية جولات ميدانية مكثفة ومشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 15,438 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
مجابهة فيروس كورونا:
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