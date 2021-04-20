السعودية | بالصور.. بياض الثلج يغطي جبال هذه المدينة السعودية

شكرا لقرائتكم بالصور.. بياض الثلج يغطي جبال هذه المدينة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكلت حبات البَرد لوحات جمالية على المندق جنوب السعودية، واكتست جبالها بحبات باللون الأبيض والتي امتزجت بخضرة الأشجار، بعد الأمطار التي هطلت عليها يوم أمس.

وكست حبات البرد المرتفعات والمدرجات الزراعية، والطرق العامة، في لوحة طبيعية ماتعة للأنظار، تمازجت مع خضرة الأشجار.

يشار إلى أن المندق تهب عليها الرياح الموسمية في فصل الصيف والعكسية شتاء، وتهب عليها في بعض الفصول الرياح الشرقية الجافة، وأمطارها على العموم غزيرة ما يسمح بنمو الغطاء النباتي وبالذات في السفوح والجبال الغربية من المحافظة، وقد تعرضت المحافظة في السنوات الأخيرة للجفاف.

وقد ساهمت الأودية في توفير المياه للمحافظة، أما درجات الحرارة في الصيف فلا تزيد عن 30 درجة، فمناخها في الصيف معتدل وفي الشتاء شديدة البرودة، حيث يغطي الضباب معظم أنحاء المحافظة أغلب أيام وشهور الشتاء، حيث تصل درجة الحرارة إلى درجة الصفر.