شكرا لمتابعة خبر عن موعد عيد الفطر و"خبير مناخ" يوجه نصيحة لمن لديه مناسبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن شهر رمضان سيكتمل 30 يوماً، وسيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل هو يوم العيد.

ولفت إلى أن يوم 11 مايو سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين القمر عند الساعة 10 مساءً من اليوم نفسه.

وتوقع ألا يكون الهلال في الأفق الغربي مكث لذلك سيكون شهر رمضان 30 يوما، مضيفًا أن من لديه حُجوزات ومناسبات عليه أن يعتمد تمام شهر رمضان 30 يوماً.