شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مقطع نادر من لقاء الراحل عبدالرحمن الشبيلي مع خادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عرض برنامج "الراحل" مقطع نادر من لقاء الراحل عبدالرحمن الشبيلي مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في برنامج "المؤتمر الصحفي".

وتحدث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، عن المشاريع التي تهم المواطنين في منطقة الرياض وخاصة مشروع يتعلق بالبترول.

وأشار الفيديو إعجاب متداوليه الذين أشادوا باللقاء النادر لخادم الحرمين مع الراحل عبدالرحمن الشبيلي وتأكيده على الاهتمام بكل ما يهم المواطنين في الرياض.