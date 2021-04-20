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شاهد.. مقطع نادر من لقاء الراحل عبدالرحمن الشبيلي مع خادم الحرمين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عرض برنامج "الراحل" مقطع نادر من لقاء الراحل عبدالرحمن الشبيلي مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في برنامج "المؤتمر الصحفي".

وتحدث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، عن المشاريع التي تهم المواطنين في منطقة الرياض وخاصة مشروع يتعلق بالبترول.

وأشار الفيديو إعجاب متداوليه الذين أشادوا باللقاء النادر لخادم الحرمين مع الراحل عبدالرحمن الشبيلي وتأكيده  على الاهتمام بكل ما يهم المواطنين في الرياض.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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